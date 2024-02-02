Öyle bir Survivor hamlesi yaptı ki ortalık yangın yeri! Hilmi Cem İntepe ateşi yaktı gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi

Survivor 2024 All-star tüm hızıyla devam ederken, eski şampiyonlardan Hilmi Cem İntepe'nin son hamlesi ortalığı karıştırdı. Survivor'dan çok çok uzak bir kariyer çizen Hilmi Cem İntepe'nin yarışmaya katılmaması tepki çekmişti. Şimdi ise İntepe yaptığı hareketle sosyal medyayı salladı. İşte haberin detayları...
TV8 ekranlarının sevilen yarışması tüm hızıyla sürüyor. Kadrolar ilk açıklandığında bazı efsane isimlerin olmayışı seyirciler tarafından tepkilere neden olmuştu.
Efsane isimlerin başında bulunan Hilmi Cem İntepe, Survivor tutkunlarının belki de katılmasını en çok istediği isimlerden biriydi.
Yarışma sonrası oyunculuk kariyerine odaklanan İntepe'den ise sürpriz bir hamle geldi.