Öyle bir Survivor hamlesi yaptı ki ortalık yangın yeri! Hilmi Cem İntepe ateşi yaktı gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi

Survivor 2024 All-star tüm hızıyla devam ederken, eski şampiyonlardan Hilmi Cem İntepe'nin son hamlesi ortalığı karıştırdı. Survivor'dan çok çok uzak bir kariyer çizen Hilmi Cem İntepe'nin yarışmaya katılmaması tepki çekmişti. Şimdi ise İntepe yaptığı hareketle sosyal medyayı salladı. İşte haberin detayları...