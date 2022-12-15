Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yuva yıkan Caroline’ydi! Wilma Elles 20 kişilik törenle evlendi! İşte düğünden ilk kare...
Kadrosunda Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Emir Berke Zincidi gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle adını duyuran Wilma Elles'ten müjdeli haber geldi. Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturdu. İzmir'de gerçekleşen 20 kişilik törene Elles'in Arif Kerem Göğüş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen çocukları da katıldı. İşte düğünden ilk kare...
15.12.2022 20:55 - Son Güncelleme: 15.12.2022 20:55
Wilma Elles, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.