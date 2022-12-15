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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yuva yıkan Caroline’ydi! Wilma Elles 20 kişilik törenle evlendi! İşte düğünden ilk kare...

Kadrosunda Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Emir Berke Zincidi gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle adını duyuran Wilma Elles'ten müjdeli haber geldi. Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturdu. İzmir'de gerçekleşen 20 kişilik törene Elles'in Arif Kerem Göğüş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen çocukları da katıldı. İşte düğünden ilk kare...

takvim.com.tr
15.12.2022 20:55 - Son Güncelleme: 15.12.2022 20:55
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yuva yıkan Caroline’ydi! Wilma Elles 20 kişilik törenle evlendi! İşte düğünden ilk kare...

Wilma Elles, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yuva yıkan Caroline’ydi! Wilma Elles 20 kişilik törenle evlendi! İşte düğünden ilk kare...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu, 2019 yılında Arif Kerem Göğüş ile nikah masasına oturdu ancak ikili 2019 yılında boşandı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizlerin velayeti ise anneye verildi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yuva yıkan Caroline’ydi! Wilma Elles 20 kişilik törenle evlendi! İşte düğünden ilk kare...

Wilma Elles'ten müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yuva yıkan Caroline’ydi! Wilma Elles 20 kişilik törenle evlendi! İşte düğünden ilk kare...

36 yaşındaki ünlü isim, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünya evine girdi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yuva yıkan Caroline’ydi! Wilma Elles 20 kişilik törenle evlendi! İşte düğünden ilk kare...

İzmir'de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Elles'in çocukları da katıldı.

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