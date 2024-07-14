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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi tanınmaz halde! Görenler inanamadı! "Ali Kaptan'ın oğluna ne olmuş..."

Bir zamanların fenomen dizisi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki"de canlandırdığı küçük Osman karakteri ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, son haliyle adeta görenleri şaşkına çevirdi. Genç oyuncunun büyüdükçe nasıl değiştiğini görünce gözlerine inanamadı. Dizideki masum yüzü ve oyunculuk yeteneğiyle herkesin sevgisini kazanan Emir Berke Zincidi, yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Son halini görenler "Ali Kaptan'ın oğluna ne olmuş böyle!" dedi. İşte son hali...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 21:34 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 21:55
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi tanınmaz halde! Görenler inanamadı! Ali Kaptan’ın oğluna ne olmuş... 1

Dizideki masum yüzü ve oyunculuk yeteneğiyle herkesin sevgisini kazanan Emir Berke Zincidi, yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Son halini görenler "Ali Kaptan'ın oğluna ne olmuş böyle!" dedi. İşte son hali...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi tanınmaz halde! Görenler inanamadı! Ali Kaptan’ın oğluna ne olmuş... 2

Yayınlandığı döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki milyonların evine konuk oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi tanınmaz halde! Görenler inanamadı! Ali Kaptan’ın oğluna ne olmuş... 3

Özellikle dizide Osman karakteriyle tüm Türkiye'yi gözyaşına boğan Emir Berke Zincidi son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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