Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi tanınmaz halde! Görenler inanamadı! "Ali Kaptan'ın oğluna ne olmuş..."

Bir zamanların fenomen dizisi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki"de canlandırdığı küçük Osman karakteri ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, son haliyle adeta görenleri şaşkına çevirdi. Genç oyuncunun büyüdükçe nasıl değiştiğini görünce gözlerine inanamadı. Dizideki masum yüzü ve oyunculuk yeteneğiyle herkesin sevgisini kazanan Emir Berke Zincidi, yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Son halini görenler "Ali Kaptan'ın oğluna ne olmuş böyle!" dedi. İşte son hali...