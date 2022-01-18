Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ıydı! Emir Berke Zincidi tanınmaz halde! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ıydı! Kadrosunda Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Dizide çocuk oyuncu olarak rol alan ve Osman karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi ise küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplamıştı. Emir Berke Zincidi yıllar sonra gündeme geldi ve son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Eski halinden eser kalmayan genç oyuncu için 'Tanımakta zorlandım' yorumu yapıldı. İşte Emir Berke Zincidi'nin son hali...
18.01.2022 00:21
- Son Güncelleme: 18.01.2022 00:21
Güçlü oyuncu kadrosu ve hüzünlü hikayesiyle bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin çocuk oyuncusu Emir Berke Zincidi yıllar sonra gündeme geldi.
Bir dönem Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerle kamera karşısına geçen Emir Berke Zincidi için 'Tanımakta zorlandım' yorumu yapıldı.