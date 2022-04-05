RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ına bakın! Spor salonundan çıkmayan Emir Berke Zincidi'ye yorum yağdı: "Çocuk karizma"

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ına bakın! Spor salonundan çıkmayan Emir Berke Zincidi'ye yorum yağdı: "Çocuk karizma"

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ına bakın! Spor salonundan çıkmayan Emir Berke Zincidi'ye sosyal medyada, "Çocuk karizma" yorumları yağdı. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Osman rolü ile tanınan ve sevimliliği ile gönülleri kazanan Emir Berke Zincidi'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

05.04.2022 12:30 - Son Güncelleme: 05.04.2022 12:39
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ına bakın! Spor salonundan çıkmayan Emir Berke Zincidi’ye yorum yağdı: Çocuk karizma’

"ÇOCUK KARİZMA"

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ına bakın! Spor salonundan çıkmayan Emir Berke Zincidi'ye sosyal medyada yorum yağdı.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ına bakın! Spor salonundan çıkmayan Emir Berke Zincidi’ye yorum yağdı: Çocuk karizma

Emir Berke Zincidi, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli gibi oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki ile seyircilerin belleğine kazındı. Şimdilerde 16 yaşında olan Zincidi yıllar içerisinde oldukça değişti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ına bakın! Spor salonundan çıkmayan Emir Berke Zincidi’ye yorum yağdı: Çocuk karizma

İkizler Memo-Can, Küçük Ağa, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi projelerle ekran önüne geçen Emir Berke Zincidi Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ına bakın! Spor salonundan çıkmayan Emir Berke Zincidi’ye yorum yağdı: Çocuk karizma

Zincidi, henüz 2 yaşındayken ailesi tarafından ajansa yazdırıldı. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi için 200 çocuğun arasından seçildi. Tarzıyla da ön plana gelen Zindici'nin pozlarına, 'Artık genç biri', 'Ne izlerdik be', 'Abi çocuk karizma' gibi yorumlar geldi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ına bakın! Spor salonundan çıkmayan Emir Berke Zincidi’ye yorum yağdı: Çocuk karizma

İşte başta Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı olmak üzere sizler için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...

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