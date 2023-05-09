Vav TV İzle
Haberler Magazin Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı kocaman oldu! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı son hali...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı kocaman oldu! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı son hali...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ının son halini gören tanıyamıyor! O şimdi 17 yaşında, görenler "Koca adam olmuş..." yorumları yapıyor. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi hem küçüklük halini hem de son halini paylaştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ına yorum yağdı.

09.05.2023 11:10 - Son Güncelleme: 09.05.2023 11:10
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı kocaman oldu! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı son hali...

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan drama türündeki Türk televizyon dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir döneme damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı kocaman oldu! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı son hali...

Dizide hayat verdiği Osman rolü ile tanınan ve sevimliliği ile gönülleri kazanan Emir Berke Zincidi'nin dizideki ağlamaları o dönem çok gündeme gelmişti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı kocaman oldu! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı son hali...

Bilgiçliği ve sevimliliği ile ünlenen Emir Berke Zincidi'nin son hali sosyal medya gündeminde.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı kocaman oldu! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı son hali...

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi son halini ve küçüklük pozlarını paylaştı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı kocaman oldu! Emir Berke Zincidi büyüdü boy attı bir de kas yaptı son hali...

Dizideki ağlama sahneleriyle yürekleri dağlayan Küçük Osman paylaşıma da "Öyle bir geçer zaman ki" notunu düştü.

SON DAKİKA