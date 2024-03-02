Öyle bir fotoğraf yayınladı ki! Fatih Ürek filtrenin dozunu abartınca dillere düştü! “Eşi dostu da mı yok hemen arayıp uyarsın...”

'Hadi Hadi', 'Sus', 'Tak Tak', 'Hayde' gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Fatih Ürek, kariyer başarılarının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla da gündemde kalmayı başardı. Şimdi ise sosyal medyada yaptığı son gönderi ile adından söz ettiren Ürek, filtre kullanımını biraz fazla kaçırdığı için sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Ürek'in bu gönderisi, "Arkadaşları yok mu, birisi arayıp söylesin" şeklinde esprili yorumlara sahne oldu. İşte Fatih Ürek'in sosyal medyada konuşulan o gönderisi...