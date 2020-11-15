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Öykü Karayel'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Öykü Karayel'in tek yumurta ikizi Ezgi... 'Hangisi Öykü?'

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Öykü Karayel, Can Bonomo ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Öykü Karayel'in hamileliği magazin gündeminden düşmezken, başarılı oyuncu bu kez de tek yumurta ikizi Ezgi ile gündeme geldi. Öykü Karayel'in kardeşini görenler ayırt etmekte güçlük çekti. İşte 30 yaşındaki Öykü Karayel'in ikizi ve ünlülerin kardeşleri...

15.11.2020 13:11 - Son Güncelleme: 15.11.2020 13:27
Öykü Karayel'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Öykü Karayel'in tek yumurta ikizi Ezgi... 'Hangisi Öykü?'

Başta Öykü Karayel olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Öykü Karayel'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Öykü Karayel'in tek yumurta ikizi Ezgi... 'Hangisi Öykü?'

NURETTİN SÖNMEZ VE GAMZE SÖNMEZ

Öykü Karayel'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Öykü Karayel'in tek yumurta ikizi Ezgi... 'Hangisi Öykü?'
Öykü Karayel'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Öykü Karayel'in tek yumurta ikizi Ezgi... 'Hangisi Öykü?'

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Öykü Karayel'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Öykü Karayel'in tek yumurta ikizi Ezgi... 'Hangisi Öykü?'
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