Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel görüntülendi tehditler havalarda uçuştu "Onları sil yoksa işinden olursun" Erkek arkadaşı...

"BENİ NEDEN ÇEKİYORSUNUZ?"

32 yaşındaki Ezgi Karayel, daha önce de gazetecilerin kendisini görüntülemesine sinirlenmişti. Nişantaşı sokaklarında elinde bastonuyla objektiflere yansıyan Karayel, "Ben Öykü değilim, beni neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.