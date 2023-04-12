RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel görüntülendi tehditler havalarda uçuştu "Onları sil yoksa işinden olursun" Erkek arkadaşı...

Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel görüntülendi tehditler havalarda uçuştu "Onları sil yoksa işinden olursun" Erkek arkadaşı...

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Öykü Karayel, Can Bonomo ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Öykü Karayel'in hamileliği magazin gündeminden düşmezken, başarılı oyuncu bu kez de tek yumurta ikizi Ezgi ile gündeme geldi. Sık sık Öykü Karayel'le karıştırılan Ezgi Karayel, erkek arkadaşıyla Cihangir'de objektiflere yanısıdı. Bu sırada tehditler de havalarda uçuştu.

12.04.2023 09:16 - Son Güncelleme: 12.04.2023 09:16
Öykü Karayel’in ikiz kardeşi Ezgi Karayel görüntülendi tehditler havalarda uçuştu Onları sil yoksa işinden olursun Erkek arkadaşı...

Hamileliği, oyunculuğu derken şimdi de tek yumurta ikizi ile gündeme gelen Öykü Karayel'in kardeşiyle olan benzerliği yine gündem oldu.

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Öykü Karayel’in ikiz kardeşi Ezgi Karayel görüntülendi tehditler havalarda uçuştu Onları sil yoksa işinden olursun Erkek arkadaşı...

Ezgi Karayel, Kasım 2020'de Cihangir'de objektiflere takılmıştı.

Öykü Karayel’in ikiz kardeşi Ezgi Karayel görüntülendi tehditler havalarda uçuştu Onları sil yoksa işinden olursun Erkek arkadaşı...

Bir kadın arkadaşıyla yemek yiyip kahve içen Karayel'i görenler, ünlü olan ikizi ile karıştırmış ve fotoğraf çektirmek istemişti.

Öykü Karayel’in ikiz kardeşi Ezgi Karayel görüntülendi tehditler havalarda uçuştu Onları sil yoksa işinden olursun Erkek arkadaşı...

"BEN ÖYKÜ DEĞİLİM"

Fotoğraf isteklerini geri çeviren Ezgi Karayel, "Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim" açıklamasını yapmıştı. Karayel, kendisini bekleyen muhabirlere de, "Boşuna beklemeyin, Öykü değilim ben" demişti.

Öykü Karayel’in ikiz kardeşi Ezgi Karayel görüntülendi tehditler havalarda uçuştu Onları sil yoksa işinden olursun Erkek arkadaşı...

"BENİ NEDEN ÇEKİYORSUNUZ?"

32 yaşındaki Ezgi Karayel, daha önce de gazetecilerin kendisini görüntülemesine sinirlenmişti. Nişantaşı sokaklarında elinde bastonuyla objektiflere yansıyan Karayel, "Ben Öykü değilim, beni neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

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