Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel görüntülendi tehditler havalarda uçuştu "Onları sil yoksa işinden olursun" Erkek arkadaşı...
Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Öykü Karayel, Can Bonomo ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Öykü Karayel'in hamileliği magazin gündeminden düşmezken, başarılı oyuncu bu kez de tek yumurta ikizi Ezgi ile gündeme geldi. Sık sık Öykü Karayel'le karıştırılan Ezgi Karayel, erkek arkadaşıyla Cihangir'de objektiflere yanısıdı. Bu sırada tehditler de havalarda uçuştu.
12.04.2023 09:16 - Son Güncelleme: 12.04.2023 09:16
"BENİ NEDEN ÇEKİYORSUNUZ?"
32 yaşındaki Ezgi Karayel, daha önce de gazetecilerin kendisini görüntülemesine sinirlenmişti. Nişantaşı sokaklarında elinde bastonuyla objektiflere yansıyan Karayel, "Ben Öykü değilim, beni neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.