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Öykü Karayel “Enerjimi oğlumdan alıyorum” dedi! Minik Roman merak konusu oldu! Babası Can Bonomo ile benzerliği dikkat çekti

Son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2018 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren Karayel, şimdi ise verdiği bir röportajla gündem oldu. Hayat enerjisini oğlundan aldığını dile getiren Karayel'in çocuğu Roman da merak konusu oldu. Minik Roman'ın babası Can Bonomo ile benzerliği de çok konuşuldu.

12.10.2022 19:23 - Son Güncelleme: 12.10.2022 19:23
Öykü Karayel “Enerjimi oğlumdan alıyorum” dedi! Minik Roman merak konusu oldu! Babası Can Bonomo ile benzerliği dikkat çekti

Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında nikah masasına oturan Öykü Karayel, verdiği bir röportajda hem kendisi hem de ailesi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Öykü Karayel “Enerjimi oğlumdan alıyorum” dedi! Minik Roman merak konusu oldu! Babası Can Bonomo ile benzerliği dikkat çekti

"ENERJİMİ OĞLUMDAN ALIYORUM"
Başarılı oyuncu, hayat enerjisini oğlu Roman'dan aldığını söyledi.

Öykü Karayel “Enerjimi oğlumdan alıyorum” dedi! Minik Roman merak konusu oldu! Babası Can Bonomo ile benzerliği dikkat çekti

Kendisinden de bahseden Karayel, "Sakinim, dürüstüm, samimiyim, kaygılıyım, tutarlıyım ve mütevazıyım." karşılığını verdi.

Öykü Karayel “Enerjimi oğlumdan alıyorum” dedi! Minik Roman merak konusu oldu! Babası Can Bonomo ile benzerliği dikkat çekti

"HER ANA ŞÜKÜRLER OLSUN"
Eşi Can Bonomo hakkında da konuşan Karayel, 'Can ve Roman ile geçirdiğim her an için şükrediyorum' karşılığını verdi.

Öykü Karayel “Enerjimi oğlumdan alıyorum” dedi! Minik Roman merak konusu oldu! Babası Can Bonomo ile benzerliği dikkat çekti

Hayat enerjisini oğlundan aldığını dile getiren Karayel'in çocuğu Roman da merak konusu oldu.

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