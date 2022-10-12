Öykü Karayel “Enerjimi oğlumdan alıyorum” dedi! Minik Roman merak konusu oldu! Babası Can Bonomo ile benzerliği dikkat çekti
Son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2018 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren Karayel, şimdi ise verdiği bir röportajla gündem oldu. Hayat enerjisini oğlundan aldığını dile getiren Karayel'in çocuğu Roman da merak konusu oldu. Minik Roman'ın babası Can Bonomo ile benzerliği de çok konuşuldu.
12.10.2022 19:23 - Son Güncelleme: 12.10.2022 19:23
Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında nikah masasına oturan Öykü Karayel, verdiği bir röportajda hem kendisi hem de ailesi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
"HER ANA ŞÜKÜRLER OLSUN"
Eşi Can Bonomo hakkında da konuşan Karayel, 'Can ve Roman ile geçirdiğim her an için şükrediyorum' karşılığını verdi.