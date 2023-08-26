Öykü Gürman'dan kötü haber! 4 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile evlilik hazırlığındaydı ama olmadı! 2 katlı taş ev yaptırmıştı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman'ın hayatı, hem sevinçli hem de zorlu bir dönemi iç içe yaşadığı haberlerle dolup taşıyor. Çanakkale'de geniş araziye inşa ettiği 2 katlı taş eviyle adından söz ettiren Gürman, bir yandan evlilik hazırlıkları yaparken diğer yandan da geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın felaketiyle sarsıldı. Bu dönemde yaşadığı zorlukları ve plan değişikliklerini ele alalım... Ünlü ismin hayatındaki zorlu dönem, sadece yangın felaketi ile sınırlı değil. 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik hazırlıkları yapan Gürman, düğün tarihinin Eylül veya Ekim olarak belirlendiğini daha önce açıklamıştı.
Öykü Gürman, müzik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.
Berk Gürman ile birlikte seslendirdiği "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Gürman, son dönemde dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fatih İçmeli ile mutlu bir birliktelik sürdürüyordu.
Gürman ve İçmeli çifti, uzun süredir devam eden ilişkilerini taçlandırmak üzere eylül ayında düğün yapmayı planlıyordu.