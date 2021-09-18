Öykü Çelik ‘Annemle benziyor muyuz’ diye sordu sosyal medya yıkıldı! Görenler ablası sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Çelik, annesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında 'Annemle benziyor muyuz' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.