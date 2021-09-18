Öykü Çelik ‘Annemle benziyor muyuz’ diye sordu sosyal medya yıkıldı! Görenler ablası sandı güzelliğiyle hayran bıraktı
Öykü Çelik 'Annemle benziyor muyuz' diye sordu sosyal medya yıkıldı! Survivor 2021'de yarışan ve yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Öykü Çelik, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ünlü oyuncu, annesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında 'Annemle benziyor muyuz' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Takipçileri, Çelik'in paylaşımına 'Güzelliğini annenden almışsın', 'Annen değil ablan gibi', 'Çok benziyorsunuz' yorumlarında bulundu. İşte Öykü Çelik'in annesi...
18.09.2021 17:51
- Son Güncelleme: 18.09.2021 17:51
Ünlü oyuncu Öykü Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Çelik, annesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında 'Annemle benziyor muyuz' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Öykü Çelik'in takipçileri paylaşıma 'Güzelliğini annenden almışsın', 'Annen değil ablan gibi', 'Çok benziyorsunuz' yorumlarında bulundu.