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Haberler Magazin Öykü Çelik ‘Annemle benziyor muyuz’ diye sordu sosyal medya yıkıldı! Görenler ablası sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Öykü Çelik ‘Annemle benziyor muyuz’ diye sordu sosyal medya yıkıldı! Görenler ablası sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Öykü Çelik 'Annemle benziyor muyuz' diye sordu sosyal medya yıkıldı! Survivor 2021'de yarışan ve yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Öykü Çelik, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ünlü oyuncu, annesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında 'Annemle benziyor muyuz' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Takipçileri, Çelik'in paylaşımına 'Güzelliğini annenden almışsın', 'Annen değil ablan gibi', 'Çok benziyorsunuz' yorumlarında bulundu. İşte Öykü Çelik'in annesi...

18.09.2021 17:51 - Son Güncelleme: 18.09.2021 17:51
Öykü Çelik ‘Annemle benziyor muyuz’ diye sordu sosyal medya yıkıldı! Görenler ablası sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Çelik, annesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında 'Annemle benziyor muyuz' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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Öykü Çelik ‘Annemle benziyor muyuz’ diye sordu sosyal medya yıkıldı! Görenler ablası sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Öykü Çelik ‘Annemle benziyor muyuz’ diye sordu sosyal medya yıkıldı! Görenler ablası sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Öykü Çelik'in takipçileri paylaşıma 'Güzelliğini annenden almışsın', 'Annen değil ablan gibi', 'Çok benziyorsunuz' yorumlarında bulundu.

Öykü Çelik ‘Annemle benziyor muyuz’ diye sordu sosyal medya yıkıldı! Görenler ablası sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte başta Öykü Çelik'in annesi olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Öykü Çelik ‘Annemle benziyor muyuz’ diye sordu sosyal medya yıkıldı! Görenler ablası sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Biran Damla Yılmaz ve annesi

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