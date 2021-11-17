Oya Başar'ın kızı da en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu! Ekranlarda görmüşüz de haberimiz yok meğer...
Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Oya Başar, TV 8'de yayınlanan 2. Sayfa adlı programa katıldı. Başar, burada yaptığı açıklamalar sonrasında günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca'nın ilk oyunculuk deneyimi ise Hollywood'da olmuştu. Biz gözlerden uzak durduğunu sanıyorduk ama meğer Oya Başar'ın kızı ekranlarda boy gösteriyormuş. İşte başta Oya Başar'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.
Oya Başar kimdir sorusu takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2. Sayfa programına konuk olarak katılan Oya Başar'ın hayatı merak konusu oldu.
OYA BAŞAR KİMDİR?
Oya Başar (d. 11 Şubat 1956, İstanbul), Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.
Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı.
Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.
Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Meğer Ayşe Kırca dizilerde de boy gösteriyormuş. İşte başta Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca olmak üzere ünlülerin çocukları.