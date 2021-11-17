Oya Başar’ın kızı da en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu! Ekranlarda görmüşüz de haberimiz yok meğer...

Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Meğer Ayşe Kırca dizilerde de boy gösteriyormuş. İşte başta Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca olmak üzere ünlülerin çocukları.