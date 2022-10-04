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Haberler Magazin Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş: "Duru güzelliğin kıskanılası"

Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş: "Duru güzelliğin kıskanılası"

Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş... Oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca 28 yaşında. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Ayşe Kırca'nın ilk oyunculuk deneyimi ise Hollywood'da olmuştu. Biz gözlerden uzak durduğunu sanıyorduk ama meğer Oya Başar'ın kızı kısa bir süre önce ekranlarda boy gösteriyormuş. İşte duru güzelliği ile sosyal medya gündeminde yer alan Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca...

04.10.2022 10:06 - Son Güncelleme: 04.10.2022 10:14
Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca’yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş: Duru güzelliğin kıskanılası

"DURU GÜZELLİĞİN KISKANILASI"

Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş...

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Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca’yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş: Duru güzelliğin kıskanılası

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu.

Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca’yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş: Duru güzelliğin kıskanılası

Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu.

Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca’yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş: Duru güzelliğin kıskanılası

Sol Yanım dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Ayşe Kırca sosyal medya gündeminde.

Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca’yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş: Duru güzelliğin kıskanılası

İşte başta Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca olmak üzere ünlülerin çocukları.

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