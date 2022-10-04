Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş: "Duru güzelliğin kıskanılası"
Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş... Oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca 28 yaşında. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Ayşe Kırca'nın ilk oyunculuk deneyimi ise Hollywood'da olmuştu. Biz gözlerden uzak durduğunu sanıyorduk ama meğer Oya Başar'ın kızı kısa bir süre önce ekranlarda boy gösteriyormuş. İşte duru güzelliği ile sosyal medya gündeminde yer alan Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca...
04.10.2022 10:06 - Son Güncelleme: 04.10.2022 10:14
"DURU GÜZELLİĞİN KISKANILASI"
Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yı görenlerin nutku tutuldu! Meğer o da en az anne ve babası kadar ünlüymüş...
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu.