Oya Başar'ın kızı Ayşe bakın kim çıktı! Meğer o dizinin oyuncusuymuş...

Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden Oya Başar... Usta oyuncunun kızı Ayşe Kırca sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden gidiyor. Oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca'nın ilk deneyimi ise Hollywood'da olmuştu. Biz gözlerden uzak durduğunu sanıyorduk ama meğer Oya Başar'ın kızı ekranlara hiç de uzak değilmiş... İşte başta Oya Başar'ın kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları.

22.04.2021 12:57 - Son Güncelleme: 22.04.2021 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





