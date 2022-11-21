Oya Başar'dan ünlü güzelleri kızdıracak olay sözler: "Güzeller var bir de oyuncular var..."

"GÜZELLER' VAR, BİR DE 'OYUNCULAR' VAR"

Oya Başar, başrol oyuncularının dış görünüşe göre seçildiği söylentileriyle alakalı ise, "Yetenek Tanrı vergisi bir şey, Allah'ın insana verdiği bir hediye. Çok önemli, tabii ki eğitim de şart ve tabii ki var olan yeteneği geliştirmek de önemli. Bakıyorsunuz 'güzeller' var, 'oyuncular' var. Dikkat edin, dizilerde genelde sağlam bir tiyatro kadrosu altyapısı ayarlanıyor, sonrasında üstüne 'güzeller'i koyuyorlar. Onlar da zaman içerisinde öğrenecekler. Önemli olan şöhret değil, yaptığın işi sevmektir. Gençler de kendilerini bayağı yetiştiriyorlar" açıklamasında bulundu.