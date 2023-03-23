Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile Doğu Demirkol aşkı ifşa oldu! Meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş işte aşıkların ilk karesi
Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile Doğu Demirkol aşkı ifşa oldu! Meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş... Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Ayşe Kırca, Doğu Demirkol ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. İkilinin fotoğrafları da sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
23.03.2023 14:23 - Son Güncelleme: 23.03.2023 14:28
Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca ile Doğu Demirkol aşkı ifşa oldu! Meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş... İşte aşıkların ilk karesi!
Son olarak Sol Yanım dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Ayşe Kırca'nın Doğu Demirkol ile aşk yaşadığı iddia edildi.