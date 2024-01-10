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Övsen bir dert övmesen ayrı bir dert! Merve Boluğur kendisine gelen iltifata öyle bir yanıt verdi ki iltifatı eden bin pişman oldu

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur önceki akşam kim olduğu bilinmeyen bir erkekle samimi bir şekilde görüntülenmiş, hızını alamamış bir de burnuna öpücük kondurmuştu. Boluğur sonrasında kendini "Arkadaşım o benim, samimiyetimiz normal bence" diyerek savunmuştu. Olayların kadını Boluğur, bu kez kendisine gelen bir iltifata verdiği ilginç yanıtla gündeme geldi.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 15:32 Güncelleme 10 Ocak 2024, 15:32
Övsen bir dert övmesen ayrı bir dert! Merve Boluğur kendisine gelen iltifata öyle bir yanıt verdi ki iltifatı eden bin pişman oldu 1

Yıllar içerisinde bambaşka birine dönüşen Merve Boluğur, her ne kadar çok uzun süredir oyunculuk yapmasa da ilginç çıkışları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Övsen bir dert övmesen ayrı bir dert! Merve Boluğur kendisine gelen iltifata öyle bir yanıt verdi ki iltifatı eden bin pişman oldu 2

Gerek sosyal medya paylaşımları, gerek söylemleriyle kariyeri bambaşka bir boyuta evrildi Boluğur'un.

Övsen bir dert övmesen ayrı bir dert! Merve Boluğur kendisine gelen iltifata öyle bir yanıt verdi ki iltifatı eden bin pişman oldu 3

Bir arada sahnelere de atılan Boluğur'un şu sıralar alametifarikası ilginç sosyal medya paylaşımları.

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