Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit arasındaki bağı duyanlar şoke oldu!
Osmanlı Devleti padişahı 2.Abdülhamid ve Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit arasındaki bağı duyanları şoke oldu. 2. Abdülhamid, sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri. Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Adile, 17 Haziran 1930'da doğduğunda tiyatro oyuncusu annesi Amelya ve komedyen babası Komik-i Şehir Naşit (Naşit Özcan), kızlarına Adela Özcan adını verdi. Annesi, anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'du. İşte Osmanlı padişahı 2.Abdülhamid ve Adile Naşit arasındaki bağ...
06.02.2020 09:40
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Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine eşlik eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu oldu biliyorsunuz. Ama 2.Abdülhamid'in hayatı diziden daha fazlası. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca çok şaşıracaksınız. Bir yanda Osmanlı Devleti padişahı 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?
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