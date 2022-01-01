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Oryantal Didem yılbaşında İbo Show'da dans etti kurban bu kez Ümit Besen oldu! İbrahim Tatlıses ünlü etmişti son haliyle...

10 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan ünlü oryantal kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti. Bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelen Didem Kınalı katıldığı İbo Show'da Ali Sunal ile Bülent Serttaş'ın kendisinden göz kaçırmasıyla da çok konuşulmuştu. Didem Kınalı, evine bu kez yılbaşı programıyla döndü. İbo Show'un yılbaşı özel programında dans eden Didem Kınalı'nın dansından, kıyafetine her şey sosyal medya çok konuşulurken bir detay dikkatlerden kaçmadı. O da Ümit Besen'di.

01.01.2022 12:06 - Son Güncelleme: 01.01.2022 12:06
Oryantal Didem yılbaşında İbo Show’da dans etti kurban bu kez Ümit Besen oldu! İbrahim Tatlıses ünlü etmişti son haliyle...

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show birbirinden ünlü konuklarla unutulmaz bir yılbaşı gecesine imza attı. Programa gelen konuklar arasında İbo Show'la ünlenen oryantal Didem vardı.

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Oryantal Didem yılbaşında İbo Show’da dans etti kurban bu kez Ümit Besen oldu! İbrahim Tatlıses ünlü etmişti son haliyle...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla yayınlanan İbo Show'a sevilen şarkıcı ve oyuncular konuk oldu.

Oryantal Didem yılbaşında İbo Show’da dans etti kurban bu kez Ümit Besen oldu! İbrahim Tatlıses ünlü etmişti son haliyle...

İBO SHOW'DA ÜNLÜLER GEÇİDİ

Mahmut Tuncer, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, İrem Derici, İdo Tatlıses, Ümit Besen ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da kahkahalar havada uçuştu.

Oryantal Didem yılbaşında İbo Show’da dans etti kurban bu kez Ümit Besen oldu! İbrahim Tatlıses ünlü etmişti son haliyle...

Sevilen şarkılarla izleyiciye unutulmaz bir gece yaşatan programın finaline ise kıvrak dansıyla Didem damga vurdu.

Oryantal Didem yılbaşında İbo Show’da dans etti kurban bu kez Ümit Besen oldu! İbrahim Tatlıses ünlü etmişti son haliyle...

DİDEM'DEN KIVRAK DANS FİGÜRLERİ

Gümüş rengi elbiseyle sahneye çıkan Didem'in dans figürleri konuklar dahil herkesin ağzını açık bıraktı.

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