Oryantal Didem yılbaşında İbo Show'da dans etti kurban bu kez Ümit Besen oldu! İbrahim Tatlıses ünlü etmişti son haliyle...
10 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan ünlü oryantal kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti. Bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelen Didem Kınalı katıldığı İbo Show'da Ali Sunal ile Bülent Serttaş'ın kendisinden göz kaçırmasıyla da çok konuşulmuştu. Didem Kınalı, evine bu kez yılbaşı programıyla döndü. İbo Show'un yılbaşı özel programında dans eden Didem Kınalı'nın dansından, kıyafetine her şey sosyal medya çok konuşulurken bir detay dikkatlerden kaçmadı. O da Ümit Besen'di.
01.01.2022 12:06
- Son Güncelleme: 01.01.2022 12:06
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla yayınlanan İbo Show'a sevilen şarkıcı ve oyuncular konuk oldu.
İBO SHOW'DA ÜNLÜLER GEÇİDİ
Mahmut Tuncer, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, İrem Derici, İdo Tatlıses, Ümit Besen ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da kahkahalar havada uçuştu.