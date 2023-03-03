Ortalıklardan elini eteğini çekmişti! Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor hem de nasıl! En son eski eşi Gamze Özçelik'le Arka Sokaklar'daydı
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları olan çift, üç yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra ayrılık kararı aldı. Bir dönem hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Pektaş, uzun süre önce ekranlara veda etti. Ancka şimdilerde geri dönüş hazırlığı yapıyor. Bakın Uğur Pektaş ekranlara nasıl geri dönüyor.
03.03.2023 09:54 - Son Güncelleme: 03.03.2023 09:54
2005 yılında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazındı.
19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenen Pektaş, 2009'da eşiyle birlikte Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı.
Ünlü oyuncu, 2011 yılında ise 3 yıllık eşi Gamze Özçelik ile ayrılık kararı alarak evliliklerini sonlandırdı.