Ortalıklardan elini eteğini çekmişti! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın son haline bakın! Ekranlara geri dönüşe hazırlanıyordu
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları olan çift, üç yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra ayrılık kararı aldı. Bir dönem hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Pektaş, uzun süre önce ekranlara veda etti. Geçtiğimiz günlerde ekranlara geri döneceği iddia edilen Pektaş'ın son hali herkesi şaşırttı. İşte haberin detayları...
24.06.2023 17:00 - Son Güncelleme: 24.06.2023 17:00
2005 yılında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazındı.
19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenen Pektaş, 2009'da eşiyle birlikte Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı.
Ünlü oyuncu, 2011 yılında ise 3 yıllık eşi Gamze Özçelik ile ayrılık kararı alarak evliliklerini sonlandırdı.