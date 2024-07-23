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'Ortada adam yok' demişti! Hafsanur Sancaktutan'ın yeni aşkı İnci Taneleri'nden çıktı! Adı Barış Alper Yılmaz'la anılan ünlü oyuncu gönlünü...

Son zamanların parlayan yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan, özel hayatıyla da magazin dünyasının merceği altında. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir röportajda aşk hayatının durgun olduğunu belirterek "Ortada adam yok" demişti. Ancak bu açıklamanın ardından Sancaktutan'ın hayatında yeni ve sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı son dönemde Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz ile anılan başarılı oyuncu, görünüşe göre gönlünü genç futbolcuya kaptırmış.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 13:06 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 13:06
’Ortada adam yok’ demişti! Hafsanur Sancaktutan’ın yeni aşkı İnci Taneleri’nden çıktı! Adı Barış Alper Yılmaz’la anılan ünlü oyuncu gönlünü... 1

Adı Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz ile anılan Sancaktutan meğer gönlünü İnci Taneleri'nin yıldızına kaptırmış...

’Ortada adam yok’ demişti! Hafsanur Sancaktutan’ın yeni aşkı İnci Taneleri’nden çıktı! Adı Barış Alper Yılmaz’la anılan ünlü oyuncu gönlünü... 2

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Hafsanur Sancaktutan, "Ortalıkta adam kalmadı" diyerek aşk hayatı hakkında açıklamada bulunmuştu.

’Ortada adam yok’ demişti! Hafsanur Sancaktutan’ın yeni aşkı İnci Taneleri’nden çıktı! Adı Barış Alper Yılmaz’la anılan ünlü oyuncu gönlünü... 3

Ancak güzel oyuncu ne kadar böyle ifadeler kullansa da adı sık sık Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anıldı.

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