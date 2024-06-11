Orta Direk Şaban’ın yıldızı Bahar Öztan’ın kardeşi de Yeşilçam güzeli çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer o da Kemal Sunal’la oynamış...

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Doktor Civanım, Orta Direk Şaban filmi ile hafızalara kazınan Bahar Öztan, geçen mart ayında 61 yaşında aramızdan ayrıldı. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan merhum sanatçı hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Öztan'ın kardeşi kendisi gibi ünlü bir Yeşilçam yıldızı çıktı. İkilinin abla-kardeş olduğunu ilk kez duyanlar "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Bahar Öztan'ın kız kardeşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
Kemal Sunal ile Doktor Civan'ım ve Ortadirek Şaban filmlerinde gönüllerde taht kuran Bahar Öztan bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.
Daha önce kanseri 3 kez yenen ve 4. defa kanser tedavisi görmeye başlayan oyuncu, geçen mart ayında aramızdan ayrıldı.
Hem güzelliği hem yeteneği ile gönüllere taht kuran Öztan, acı kaybıyla sevenlerini yasa boğdu.