Orta Direk Şaban’ın yıldızı Bahar Öztan’ın kardeşi de Yeşilçam güzeli çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer o da Kemal Sunal’la oynamış...

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Doktor Civanım, Orta Direk Şaban filmi ile hafızalara kazınan Bahar Öztan, geçen mart ayında 61 yaşında aramızdan ayrıldı. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan merhum sanatçı hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Öztan'ın kardeşi kendisi gibi ünlü bir Yeşilçam yıldızı çıktı. İkilinin abla-kardeş olduğunu ilk kez duyanlar "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Bahar Öztan'ın kız kardeşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...