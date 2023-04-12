Orta Asya kraliçesi Şahsenem'in son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıkan Şahsenem adeta bambaşka biri oldu kiloları aldı
90'lar Türkçe pop denince ilk akla gelen isimlerden biri Şahsenem... Orta Asya prensesi olarak piyasaya çıkan Şahsenem 90'lı yıllara 'Gözyaşlarım anlatır' şarkısıyla damga vurmuştu. Şimdilerde 54 yaşında olan Şahsenem'in kilolarıyla başı fena halde dertte. Oğlunu büyütmek için sahnelerden çekilen Şahsenem son haliyle görenleri şaşırtıyor. İşte detaylar...
12.04.2023 10:20 - Son Güncelleme: 12.04.2023 10:20
90'lı yıllara 'Gözyaşlarım anlatır' şarkısıyla damga vuran ünlü şarkıcı Şahsenem, son haliyle gündem oldu.
Eski formuna kavuşmaya çabalayan 54 yaşındaki Şahsenem, bir anda ortalıktan kayboldu. Oğlunu büyütmek için sahnelerden uzak kalan Şahsenem'in değişimi olay oldu.
Ünlü şarkıcıyı görenler 'Yıllar ona da acımamış' yorumunda bulundu. İşte başta Şahsenem olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.