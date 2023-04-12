RAMAZAN İMSAKİYE
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Orta Asya kraliçesi Şahsenem'in son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıkan Şahsenem adeta bambaşka biri oldu kiloları aldı

90'lar Türkçe pop denince ilk akla gelen isimlerden biri Şahsenem... Orta Asya prensesi olarak piyasaya çıkan Şahsenem 90'lı yıllara 'Gözyaşlarım anlatır' şarkısıyla damga vurmuştu. Şimdilerde 54 yaşında olan Şahsenem'in kilolarıyla başı fena halde dertte. Oğlunu büyütmek için sahnelerden çekilen Şahsenem son haliyle görenleri şaşırtıyor. İşte detaylar...

12.04.2023 10:20 - Son Güncelleme: 12.04.2023 10:20
Orta Asya kraliçesi Şahsenem’in son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıkan Şahsenem adeta bambaşka biri oldu kiloları aldı

90'lı yıllara 'Gözyaşlarım anlatır' şarkısıyla damga vuran ünlü şarkıcı Şahsenem, son haliyle gündem oldu.

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Orta Asya kraliçesi Şahsenem’in son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıkan Şahsenem adeta bambaşka biri oldu kiloları aldı

Eski formuna kavuşmaya çabalayan 54 yaşındaki Şahsenem, bir anda ortalıktan kayboldu. Oğlunu büyütmek için sahnelerden uzak kalan Şahsenem'in değişimi olay oldu.

Orta Asya kraliçesi Şahsenem’in son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıkan Şahsenem adeta bambaşka biri oldu kiloları aldı

Ünlü şarkıcıyı görenler 'Yıllar ona da acımamış' yorumunda bulundu. İşte başta Şahsenem olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Orta Asya kraliçesi Şahsenem’in son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıkan Şahsenem adeta bambaşka biri oldu kiloları aldı

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Orta Asya kraliçesi Şahsenem’in son haline bakın! Yıllar sonra ortaya çıkan Şahsenem adeta bambaşka biri oldu kiloları aldı

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