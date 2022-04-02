Orhan Ölmez’in eski sevgilisi bakın çıka çıka hangi oyuncu çıktı! Gören duyan inanamadı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızıyla...
Orhan Ölmez'in eski sevgilisi bakın çıka çıka hangi oyuncu çıktı! Su Misali, Damla Damla, Bana Bırak, Özledim gibi parçalarıyla beğeni toplayan ünlü sanatçı Orhan Ölmez, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programda sesi ve yorumuyla dikkat çeken Orhan'ın hayatı merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı araştırılan Ölmez'in bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusuyla aşk yaşadığını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Orhan Ölmez'in eski sevgilisi hangi ünlü oyuncuymuş...
02.04.2022 22:15 - Son Güncelleme: 02.04.2022 22:15
Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan Orhan Ölmez'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucu Orhan Ölmez'in özellikle aşk hayatı merak edildi.
Ölmez'in bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusuyla aşk yaşadığını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.