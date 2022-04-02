RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Orhan Ölmez’in eski sevgilisi bakın çıka çıka hangi oyuncu çıktı! Gören duyan inanamadı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızıyla...

Orhan Ölmez’in eski sevgilisi bakın çıka çıka hangi oyuncu çıktı! Gören duyan inanamadı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızıyla...

Orhan Ölmez'in eski sevgilisi bakın çıka çıka hangi oyuncu çıktı! Su Misali, Damla Damla, Bana Bırak, Özledim gibi parçalarıyla beğeni toplayan ünlü sanatçı Orhan Ölmez, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programda sesi ve yorumuyla dikkat çeken Orhan'ın hayatı merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı araştırılan Ölmez'in bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusuyla aşk yaşadığını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Orhan Ölmez'in eski sevgilisi hangi ünlü oyuncuymuş...

02.04.2022 22:15 - Son Güncelleme: 02.04.2022 22:15
Orhan Ölmez’in eski sevgilisi bakın çıka çıka hangi oyuncu çıktı! Gören duyan inanamadı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızıyla...

Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan Orhan Ölmez'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Orhan Ölmez’in eski sevgilisi bakın çıka çıka hangi oyuncu çıktı! Gören duyan inanamadı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızıyla...

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucu Orhan Ölmez'in özellikle aşk hayatı merak edildi.

Orhan Ölmez’in eski sevgilisi bakın çıka çıka hangi oyuncu çıktı! Gören duyan inanamadı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızıyla...

Ölmez'in bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'nun güzel oyuncusuyla aşk yaşadığını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Orhan Ölmez’in eski sevgilisi bakın çıka çıka hangi oyuncu çıktı! Gören duyan inanamadı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızıyla...

İşte başta Orhan Ölmez olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Orhan Ölmez’in eski sevgilisi bakın çıka çıka hangi oyuncu çıktı! Gören duyan inanamadı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızıyla...

HAKAN ALTUN - SERAY SEVER

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