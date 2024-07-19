Orhan Gencebay’ın “O benim kızım” dediği fenomen gelini bakın kim! Oğlu da oyuncu çıktı! Kayınpederinin ceketlerini giyip...

Sevim Emre ile mutlu bir birliktelik sürdüren Orhan Gencebay, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından olan Gencebay, şimdi ise geliniyle gündeme geldi. Kayınpederi Orhan Gencebay'ın kullandığı ceketleri kendi stiline uygun şekilde dizayn ederek günlük hayatında kullanan gelin Gencebay, tarzıyla gündem oldu. Orhan Gencebay'ın sosyal medyada fenomen olan gelinin ardından oğlu da merak edildi. Ünlü sanatçının oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte haberin detaylar...