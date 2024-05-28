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Orhan Gencebay'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu oyuncu çıktı! Engin Altan Düzyatan ve Gürkan Uygun'la kamera karşısına geçmiş...

Türkiye'nin önde gelen duayen sanatçılarından Orhan Gencebay, 1974 yılında Sevim Emre ile nikah masasına oturdu. 1981 yılında çocuklarını kucağına alan çift 46 senelik mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor. Orhan Gencebay'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Orhan Gencebay'ın oğlu oyuncu çıktı. Hatta Engin Altan Düzyatan ve Gürkan Uygun'la kamera karşısına geçmiş. İşte Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 21:28 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 21:33
Orhan Gencebay’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu oyuncu çıktı! Engin Altan Düzyatan ve Gürkan Uygun’la kamera karşısına geçmiş... 1

Usta sanatçı Orhan Gencebay, 1963 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen ünlü oyuncu, assolist olarak çeşitli mekanlarda şarkıcılık yapan Sevim Emre ile nikah masasına oturdu.

Orhan Gencebay’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu oyuncu çıktı! Engin Altan Düzyatan ve Gürkan Uygun’la kamera karşısına geçmiş... 2

1981 yılında çocukları Gökhan Gencebay'ı kucağına alan çift 46 senelik mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor.

Orhan Gencebay’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu oyuncu çıktı! Engin Altan Düzyatan ve Gürkan Uygun’la kamera karşısına geçmiş... 3

Orhan Gencebay'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Gökhan Gencebay'ı meğer televizyonda daha önce görmüşüz.

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