Orhan Gencebay'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu oyuncu çıktı! Engin Altan Düzyatan ve Gürkan Uygun'la kamera karşısına geçmiş...

Türkiye'nin önde gelen duayen sanatçılarından Orhan Gencebay, 1974 yılında Sevim Emre ile nikah masasına oturdu. 1981 yılında çocuklarını kucağına alan çift 46 senelik mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor. Orhan Gencebay'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Orhan Gencebay'ın oğlu oyuncu çıktı. Hatta Engin Altan Düzyatan ve Gürkan Uygun'la kamera karşısına geçmiş. İşte Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu...