Orhan Gencebay’ın gerçek ismi şoke etti! Meğer gerçek ismi bambaşkaymış! 79 yaşındaki ünlü sanatçının...

"Batsın Bu Dünya", "Hatasız Kul Olmaz", "Akşam Güneşi" ve "Bir Teselli Ver" gibi unutulmaz şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran Gencebay, sahne performansları ve eşsiz sesiyle yıllardır sevilerek takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak oğlunun oyuncu olduğu öğrenilen 79 yaşındaki usta sanatçı hakkına ortaya çıkan bir gerçek, Orhan Gencebay'ın hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Meğerse, yıllardır Orhan Gencebay olarak tanıdığımız sanatçının gerçek adı bu değilmiş. İşte Orhan Gencebay'ın gerçek adı...