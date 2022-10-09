Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile Arda Turan'dan olay poz! Sosyal medya ikiye bölündü: "Seda Sayan ve Safiye Soyman'la da isteriz"
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile Arda Turan'dan olay kare! O görüntü sosyal medyayı ikiye böldü. Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre Instagram'dan Arda Turan ile fotoğrafı paylaştı. Emre, filtrenin dozunu kaçırınca eski futbolcu Turan'ın göz kapaklarının üzerinde mor far gözüktü. Arda Turan ile Sevim Emre'nin fotoğrafı sosyal medyada bazı kişiler tarafından eleştrilirken bazıları ise, "Harika bir olay" , "Seda Sayan ve Safiye Soyman'la da isteriz" yorumları yaptı.
09.10.2022 11:56 - Son Güncelleme: 09.10.2022 12:04
"SEDA SAYAN VE SAFİYE SOYMAN'LA DA İSTERİZ"
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile Arda Turan'dan olay poz! O görüntü sosyal medyayı ikiye böldü.
2 çocuk babası Arda Turan, Sevim Emre ile aynı karede yer aldı, ortaya çıkan görüntü gündeme bomba gibi düştü.
DOZU KAÇAN FİLTRELER
Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimlerden biri…
Öyle ki Sevim Emre, yüklediği her fotoğraf karesine filtre uyguluyor. Cildi genç gösteren filtreleri tercih eden Emre, bazen de dozu kaçırıyor.