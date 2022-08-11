Vav TV İzle
Haberler Magazin Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle paylaştı! İlk yorum Demet Akalın’dan: “Aleyna sandım”

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle paylaştı! İlk yorum Demet Akalın’dan: “Aleyna sandım”

1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçilen ve ardından sinema dünyasına adım atan Sevim Emre, kariyerinin yanı sıra Orhan Gencebay ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Külotlu çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle verdiği pozu yayınlayan Sevim Emre, kısa süre sosyal medyaya damga vurdu. Emre'ye ilk yorum ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. İşte Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

11.08.2022 22:59 - Son Güncelleme: 11.08.2022 22:59
Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle paylaştı! İlk yorum Demet Akalın’dan: “Aleyna sandım”

Tam ismiyle Elif Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçildi ve adını geniş kitlelere duyurdu. Beyrut'ta gerçekleşen güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden Emre, Avrupa 4.'sü seçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle paylaştı! İlk yorum Demet Akalın’dan: “Aleyna sandım”

Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliğiyle dikkat çeken Emre'ye film teklifleri gelmeye başladı. İlk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşayan Emre, performansıyla büyük beğeni topladı.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle paylaştı! İlk yorum Demet Akalın’dan: “Aleyna sandım”

İzleyicilerden tam not alan ve ardından birçok filmde boy gösteren Emre, daha sonra ise gönlünü Orhan Gencebay'a kaptırdı.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle paylaştı! İlk yorum Demet Akalın’dan: “Aleyna sandım”

Ünlü isim, uzun yıllardır mutlu bir birliktelik sürdürdüğü Orhan Gencebay ile sık sık gündem oldu.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle paylaştı! İlk yorum Demet Akalın’dan: “Aleyna sandım”

Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Sevim Emre, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

SON DAKİKA