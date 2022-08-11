Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle paylaştı! İlk yorum Demet Akalın’dan: “Aleyna sandım”
1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçilen ve ardından sinema dünyasına adım atan Sevim Emre, kariyerinin yanı sıra Orhan Gencebay ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Külotlu çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle verdiği pozu yayınlayan Sevim Emre, kısa süre sosyal medyaya damga vurdu. Emre'ye ilk yorum ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. İşte Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
11.08.2022 22:59 - Son Güncelleme: 11.08.2022 22:59
Tam ismiyle Elif Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçildi ve adını geniş kitlelere duyurdu. Beyrut'ta gerçekleşen güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden Emre, Avrupa 4.'sü seçildi.
İzleyicilerden tam not alan ve ardından birçok filmde boy gösteren Emre, daha sonra ise gönlünü Orhan Gencebay'a kaptırdı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Sevim Emre, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.