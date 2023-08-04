Orhan Gencebay'a eşi Sevim Emre'den romantik kutlama "Küçücük kalbim sende onurlu aşkı buldu" Doğum gününde kalbine dokundu

Akşam Güneşi, Batsın Bu Dünya, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle hafızalara kazınan usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde korkunç bir kaza geçirerek tekneden düşmüş, sevenlerini korkutmuştu. Bu kazaya rağmen sağlığıyla ilgili morluklar dışında bir sorun yaşayan Orhan Gencebay yeni yaşını kutluyor. Gencebay'ın doğum gününde eşi Sevim Emre'den oldukça duygusal bir kutlama geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde tekneden düşerek herkesi korkutan Orhan Gencebay yeni yaşını kutluyor.
Anadolu Yakası'nda bir mekanda hayat arkadaşı Sevim Emre'yle yemek yiyen sanatçı, evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken, beton zemine düşmüştü.
Hastanede yapılan kontrollerde, mucize eseri vücutta kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu görüldü, tedavi uygulanmıştı.