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Orhan Gencebay ve Sevim Emre gözlerden uzak büyütmüştü! Çiftin oğulları oyuncu çıktı! Meğer Gürkan Uygun’la aynı projede...

Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Orhan Gencebay, 1974 yılında Sevim Emre ile hayatını birleştirdi. 1981 yılında çocuklarını kucaklarına alan çift, 46 yıllık mutlu evlilikleriyle herkesin hayranlığını kazandı. Ancak Orhan Gencebay'ın oğluyla ilgili şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer Orhan Gencebay'ın oğlu oyuncuymuş!

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 18:33 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 18:33
Orhan Gencebay ve Sevim Emre gözlerden uzak büyütmüştü! Çiftin oğulları oyuncu çıktı! Meğer Gürkan Uygun’la aynı projede... 1

Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Orhan Gencebay, 1974 yılında Sevim Emre ile hayatını birleştirdi. 1981 yılında çocuklarını kucaklarına alan çift, 46 yıllık mutlu evlilikleriyle herkesin hayranlığını kazandı. Ancak Orhan Gencebay'ın oğluyla ilgili şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer Orhan Gencebay'ın oğlu oyuncuymuş!

Orhan Gencebay ve Sevim Emre gözlerden uzak büyütmüştü! Çiftin oğulları oyuncu çıktı! Meğer Gürkan Uygun’la aynı projede... 2

Usta sanatçı Orhan Gencebay, 1963 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Sevim Emre ile nikah masasına oturdu.

Orhan Gencebay ve Sevim Emre gözlerden uzak büyütmüştü! Çiftin oğulları oyuncu çıktı! Meğer Gürkan Uygun’la aynı projede... 3

1981 yılında çocukları Gökhan Gencebay'ı kucağına alan çift 46 senelik mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor.

Orhan Gencebay'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ortaya çıktı!

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