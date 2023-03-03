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Orhan Gencebay deprem felaketi sonrası içindekileri satırlarına döktü "Ey vatanım ekmeğimsin namusumsun sen benim cennetimsin"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde birden büyük yıkım ve can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6l'lık depremler sonrası tüm Türkiye, yaraları sarmak için seferber oldu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de afetzedelerimiz için kolları sıvamıştı. Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan Orhan Gencebay deprem sonrası içindekileri satırlara döktü. İşte Orhan Gencebay'ın açıklamaları.

03.03.2023 08:59 - Son Güncelleme: 03.03.2023 08:59
Orhan Gencebay deprem felaketi sonrası içindekileri satırlarına döktü Ey vatanım ekmeğimsin namusumsun sen benim cennetimsin

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Orhan Gencebay deprem felaketi sonrası içindekileri satırlarına döktü Ey vatanım ekmeğimsin namusumsun sen benim cennetimsin

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu.

Orhan Gencebay deprem felaketi sonrası içindekileri satırlarına döktü Ey vatanım ekmeğimsin namusumsun sen benim cennetimsin

Felakette zarar görenlerin hem acısını paylaşıyor hem de yaraları sarmaya çalışıyoruz.

Orhan Gencebay deprem felaketi sonrası içindekileri satırlarına döktü Ey vatanım ekmeğimsin namusumsun sen benim cennetimsin

Ünlü isimler de verdikleri desteklerle ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay yine unutulmayacak bir esere imza attı.

Orhan Gencebay deprem felaketi sonrası içindekileri satırlarına döktü Ey vatanım ekmeğimsin namusumsun sen benim cennetimsin

Sabah'ın haberine göre; Depremden dolayı son derece üzgün olduğunu belirten Orhan Gencebay şunları söyledi:

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