Orhan Gencebay deprem felaketi sonrası içindekileri satırlarına döktü "Ey vatanım ekmeğimsin namusumsun sen benim cennetimsin"
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde birden büyük yıkım ve can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6l'lık depremler sonrası tüm Türkiye, yaraları sarmak için seferber oldu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de afetzedelerimiz için kolları sıvamıştı. Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan Orhan Gencebay deprem sonrası içindekileri satırlara döktü. İşte Orhan Gencebay'ın açıklamaları.
03.03.2023 08:59 - Son Güncelleme: 03.03.2023 08:59
Ünlü isimler de verdikleri desteklerle ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay yine unutulmayacak bir esere imza attı.
Sabah'ın haberine göre; Depremden dolayı son derece üzgün olduğunu belirten Orhan Gencebay şunları söyledi: