'Öpüşmem sevişmem' diyen Türkan Şoray'ın eski eşi de ünlüymüş! Kadir İnanır'ın rol arkadaşıydı! 4 yıl boyunca evli kalmışlar...

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray güzelliğinden hiçbir şey eskitmeyerek yıllara meydan okuyor. Bir Dağ Masalı, Sultan, Çalıkuşu, Güllü ve son olarak Kadir İnanır ile birlikte Selvi Boylum Al Yazmalım'da 'Asya' karakterine hayat veren Türkan Şoray'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 1983-1987 yılları arasında evli kalan Türkan Şoray'ın, eski eşiyle evliliğinden 1 tane de kızı bulunuyor. İşte Türkan Şoray'ın kendi gibi oyuncu eski eşi...
Kemal Sunal, Şener Şen, Cüneyt Arkın, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Erol Taş, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Adile Naşit ve daha adını saymakla bitiremeyeceğimiz usta oyuncular Yeşilçam filmleriyle isimlerini altın harflerle yazdırdı.
Halen televizyonda yayınlandığında izleyenleri ekran başına kilitleyen Yeşilçam filmleri, 7'den 7'e herkesin kalbini fethetmeye devam ederken Kadir İnanır ile başrolü paylaşan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Asya'sı Türkan Şoray güzelliğiyle yıllara meydan okumaya davm ediyor.
Türkan Şoray'ın film anlaşmalarına şart olarak koyduğu ve Yeşilçam tarihine "Türkan Şoray Kuralları" olarak geçen meşhur kurallarını, imzalı ve mühürlü bir şekilde yapımcılara sunuyordu.