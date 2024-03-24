'Öpüşmem sevişmem' diyen Türkan Şoray'ın eski eşi de ünlüymüş! Kadir İnanır'ın rol arkadaşıydı! 4 yıl boyunca evli kalmışlar...

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray güzelliğinden hiçbir şey eskitmeyerek yıllara meydan okuyor. Bir Dağ Masalı, Sultan, Çalıkuşu, Güllü ve son olarak Kadir İnanır ile birlikte Selvi Boylum Al Yazmalım'da 'Asya' karakterine hayat veren Türkan Şoray'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 1983-1987 yılları arasında evli kalan Türkan Şoray'ın, eski eşiyle evliliğinden 1 tane de kızı bulunuyor. İşte Türkan Şoray'ın kendi gibi oyuncu eski eşi...