Öpüşmek istemeyen kim ortaya çıktı! Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu hamlesi çarşı pazarı karıştırdı "Sevgiliyken öpüşüp..."

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? Doğa ile Fatih adlı iki gencin birbirine aşık olup, evlenmesiyle başlayan hikaye öyle dallanıp budaklandı ki, izleyici inanamıyor. Haliyle dizi, oyuncularına da büyük bir şöhret getirdi. Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör kariyerinin zirvesine çıktı adeta. Ancak Doğukan Güngör'den öyle bir hamle geldi ki bir anda ortalık karıştı. İşte detaylar...