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Öpüşmek istemeyen kim ortaya çıktı! Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu hamlesi çarşı pazarı karıştırdı "Sevgiliyken öpüşüp..."

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? Doğa ile Fatih adlı iki gencin birbirine aşık olup, evlenmesiyle başlayan hikaye öyle dallanıp budaklandı ki, izleyici inanamıyor. Haliyle dizi, oyuncularına da büyük bir şöhret getirdi. Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör kariyerinin zirvesine çıktı adeta. Ancak Doğukan Güngör'den öyle bir hamle geldi ki bir anda ortalık karıştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 10:55 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:55
Öpüşmek istemeyen kim ortaya çıktı! Doğukan Güngör’ün Sıla Türkoğlu hamlesi çarşı pazarı karıştırdı Sevgiliyken öpüşüp... 1

Feyza Civelek konuştu, Doğukan Güngör beğendi, gözler Sıla Türkoğlu'na çevrildi. İşte haberin detayları...

Öpüşmek istemeyen kim ortaya çıktı! Doğukan Güngör’ün Sıla Türkoğlu hamlesi çarşı pazarı karıştırdı Sevgiliyken öpüşüp... 2

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih karakterlerine hayat veren Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Öpüşmek istemeyen kim ortaya çıktı! Doğukan Güngör’ün Sıla Türkoğlu hamlesi çarşı pazarı karıştırdı Sevgiliyken öpüşüp... 3

Ancak ikili yaptıkları bir canlı yayında konu hakkında konuşmuştu. İddiaları reddeden Türkoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

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