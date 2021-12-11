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Haberler Magazin Öpüşmek için izin almıştı! Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel bu kez dekolteli minisiyle sosyal medyayı salladı! Ortalık yıkıldı

Öpüşmek için izin almıştı! Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel bu kez dekolteli minisiyle sosyal medyayı salladı! Ortalık yıkıldı

Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmüş ve sahne öncesinde Kangı, partnerinin eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. O anlar ise uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Attığı her adımla adından söz ettiren Selen Görgüzel, bu kez sahne kostümüyle adından söz ettirdi. Derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile bir mekanda sahne alan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, o anlara ait kareleri Instagram hesabında yayınladı. Görgüzel'in paylaşımı sosyal medyaya damga vururken fit hali dikkat çekti. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı...

11.12.2021 23:24 - Son Güncelleme: 12.12.2021 00:09
Öpüşmek için izin almıştı! Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel bu kez dekolteli minisiyle sosyal medyayı salladı! Ortalık yıkıldı

Hamdi Alkan ile mutlu bir evlilik sürdüren Selen Görgüzel Alkan, geçen günlerde tiyatro sahnesinde yaşanan bir olayla gündem olmuştu. Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmüş ve sahne öncesinde Kangı, partnerinin eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. O anlar uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

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Öpüşmek için izin almıştı! Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel bu kez dekolteli minisiyle sosyal medyayı salladı! Ortalık yıkıldı

Attığı her adımla adından söz ettiren Seren Görgüzel, bu kez sahne kostümüyle adından söz ettirdi. Bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve mini elbisesiyle dikkat çekti.

Öpüşmek için izin almıştı! Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel bu kez dekolteli minisiyle sosyal medyayı salladı! Ortalık yıkıldı

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, 205 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram sayfasında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Öpüşmek için izin almıştı! Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel bu kez dekolteli minisiyle sosyal medyayı salladı! Ortalık yıkıldı

Görgüzel'in paylaşımı sosyal medyaya damga vururken fit hali dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek yorum ve beğeni de bulundu.

Öpüşmek için izin almıştı! Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel bu kez dekolteli minisiyle sosyal medyayı salladı! Ortalık yıkıldı

Ünlü oyuncu Didem Uzel de Görgüzel'in paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "Maşallah, bu nasıl güzellik" ifadelerini kullandı.

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