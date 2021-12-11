Öpüşmek için izin almıştı! Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel bu kez dekolteli minisiyle sosyal medyayı salladı! Ortalık yıkıldı
Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmüş ve sahne öncesinde Kangı, partnerinin eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. O anlar ise uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Attığı her adımla adından söz ettiren Selen Görgüzel, bu kez sahne kostümüyle adından söz ettirdi. Derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile bir mekanda sahne alan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, o anlara ait kareleri Instagram hesabında yayınladı. Görgüzel'in paylaşımı sosyal medyaya damga vururken fit hali dikkat çekti. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı...
11.12.2021 23:24
- Son Güncelleme: 12.12.2021 00:09
Hamdi Alkan ile mutlu bir evlilik sürdüren Selen Görgüzel Alkan, geçen günlerde tiyatro sahnesinde yaşanan bir olayla gündem olmuştu. Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmüş ve sahne öncesinde Kangı, partnerinin eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. O anlar uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.