Öpüşmek için izin almıştı! Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel bu kez dekolteli minisiyle sosyal medyayı salladı! Ortalık yıkıldı

Hamdi Alkan ile mutlu bir evlilik sürdüren Selen Görgüzel Alkan, geçen günlerde tiyatro sahnesinde yaşanan bir olayla gündem olmuştu. Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüşmüş ve sahne öncesinde Kangı, partnerinin eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. O anlar uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.