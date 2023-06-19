"Onursuz parazit" diyerek her şeyi tek tek ifşa etmişti! Demet Özdemir'den boşanan Oğuzhan Koç aşk bombasını patlattı "Belki de..."
Uzunca bir süre aşk yaşadıktan sonra dünyaevine giren ancak evlilikleri 1 yılı görmeden süpriz bir şekilde yollarını ayırcan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana çok konuşulan eski eşlerden Oğuzhan Koç son paylaşımlarıyla magazin gündeminin en tepesine oturmuştu geçtiğimiz günlerde. "Onursuz parazit" sözleriyle çok konuşulan Koç'tan bu kez bir aşk açıklaması geldi. İşte Koç'un o çok konuşulacak açıklaması.
19.06.2023 08:54 - Son Güncelleme: 19.06.2023 08:54
Demet Özdemir'den boşanması ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı ifşayla magazin gündemine bomba gibi düşen Oğuzhan Koç ne demek istedi? İşte çok konuşulacak o aşk açıklaması...
Geçtiğimiz günlerde Adalar Adliyesi'nde yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala magazin gündemindeki yerlerini koruyor. Ünlü çift Büyükada'da Adalar Adalet Sarayı'nda boşanmıştı. Eski eşlerden Oğuzhan Koç, 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımda düğünde giydiği ayakkabıyı giyince çok konuşulmuştu.