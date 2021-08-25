Onur Tuna’nın yıllar önceki haline bakın! 'Neremde estetik olacak?' demişti o fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü
Onur Tuna'nın yıllar önceki haline bakın! Son olarak Mucize Doktor dizisinde rol alan ünlü oyuncu Onur Tuna, başrolünü Tuvana Türkay ile paylaştığı Ağır Romantik filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündem oldu. İnternet kullanıcıları, Onur Tuna'nın özel hayatını merak edip araştırırken ünlü oyuncunun geçmiş yıllarına ait bir fotoğrafıyla karşılaşınca şaştı kaldı. Bir dönem 'Neremde estetik olacak? Burnum yamuk. Tabii ki yok' diyerek hakkında çıkan estetik iddialarını yalanlayan Tuna'nın o fotoğrafı, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak kısa sürede gündem oldu. İşte Onur Tuna'nın sosyal medyanın diline düştüğü o fotoğrafı...
25.08.2021 23:32
- Son Güncelleme: 25.08.2021 23:32
Son olarak Mucize Doktor dizisinde rol alan ünlü oyuncu Onur Tuna, başrolünü Tuvana Türkay ile paylaştığı Ağır Romantik filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündem oldu.
Çok sayıda internet kullanıcısı da Onur Tuna'nın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Tuna hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun geçmiş yıllarına ait bir fotoğrafıyla karşılaşınca şaştı kaldı.