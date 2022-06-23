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Haberler Magazin Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Hem de bakın hangi oyuncuya! Sosyal medyadan duyurdu! Meğer Son Yaz, Aşk Ağlatır, Zemheri'nin yıldızıyla...

Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Hem de bakın hangi oyuncuya! Sosyal medyadan duyurdu! Meğer Son Yaz, Aşk Ağlatır, Zemheri'nin yıldızıyla...

Onur Tuna'dan ilan-ı aşk! Hem de bakın hangi oyuncuya! Ünlü oyuncu Onur Tuna, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Geçtiğimiz Ocak ayında Hande Doğandemir ile ilişkisi biten Onur Tuna'nın yeni aşkı da belli oldu. Tuna, gönlünü yine ünlü bir meslektaşına kaptırdı. Sosyal medyada ilan-ı aşk eden ikili, kısa sürede gündem oldu. İşte Onur Tuna'nın kendisi gibi ünlü olan biricik sevgilisi...

23.06.2022 01:21 - Son Güncelleme: 23.06.2022 01:21
Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Hem de bakın hangi oyuncuya! Sosyal medyadan duyurdu! Meğer Son Yaz, Aşk Ağlatır, Zemheri’nin yıldızıyla...

Başrolünde yer aldığı Mahkum dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından tatil için Filipinler'e giden Onur Tuna, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

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Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Hem de bakın hangi oyuncuya! Sosyal medyadan duyurdu! Meğer Son Yaz, Aşk Ağlatır, Zemheri’nin yıldızıyla...

Özel hayatıyla konuşulmayı sevmeyen ve bu konudaki sorulara da hep tepkiyle yaklaşan oyuncunun tatil paylaşımıyla resmen ilan-ı aşk etti.

Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Hem de bakın hangi oyuncuya! Sosyal medyadan duyurdu! Meğer Son Yaz, Aşk Ağlatır, Zemheri’nin yıldızıyla...

Ünlü oyuncu, tatilde verdiği bir pozu sevgilisini etiketleyerek yayınladı. Tuna'nın etiketlediği ismin kim olduğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Hem de bakın hangi oyuncuya! Sosyal medyadan duyurdu! Meğer Son Yaz, Aşk Ağlatır, Zemheri’nin yıldızıyla...

Öte yandan Tuna'nın aşk yaşadığı ünlü oyuncu da kendi sosyal medya hesabında sevgilisiyle verdiği pozu kalp emojisiyle yayınladı.

Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Hem de bakın hangi oyuncuya! Sosyal medyadan duyurdu! Meğer Son Yaz, Aşk Ağlatır, Zemheri’nin yıldızıyla...

Karşılıklı ilan-ı aşk eden ünlü çift, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkili için "Çok yakışıyorlar" yorumları yapıldı.

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