Onur Tuna’dan ilan-ı aşk! Hem de bakın hangi oyuncuya! Sosyal medyadan duyurdu! Meğer Son Yaz, Aşk Ağlatır, Zemheri'nin yıldızıyla...
Onur Tuna'dan ilan-ı aşk! Hem de bakın hangi oyuncuya! Ünlü oyuncu Onur Tuna, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Geçtiğimiz Ocak ayında Hande Doğandemir ile ilişkisi biten Onur Tuna'nın yeni aşkı da belli oldu. Tuna, gönlünü yine ünlü bir meslektaşına kaptırdı. Sosyal medyada ilan-ı aşk eden ikili, kısa sürede gündem oldu. İşte Onur Tuna'nın kendisi gibi ünlü olan biricik sevgilisi...
23.06.2022 01:21 - Son Güncelleme: 23.06.2022 01:21
Başrolünde yer aldığı Mahkum dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından tatil için Filipinler'e giden Onur Tuna, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.