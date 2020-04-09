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Onur Tuna imajını değiştirdi hayranları şoke oldu! 'Beğenmeyenlere saygılar'

Onur Tuna karantina günlerinde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. 34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz aylarda birlikte aynı filmde rol aldığı Tuvana Türkay'ın gafı ile magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak yanlış anlama sonrası ikili arasındaki buzları eritmişti. Yakışıklı oyuncu corona virüs nedeni ile evine kapandı ancak bu durum ona pek yaramadı. Can sıkıntısından imaj değiştiren Onur Tuna Instagram'dan yeni halini paylaştı. Saç ve sakalında değişiklik yapan Tuna, yeni halini, 'Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyenlere saygılar' notuyla takipçilerine sundu. İşte Onur Tuna'nın yeni imajı...

09.04.2020 13:57 - Son Güncelleme: 09.04.2020 13:57
Onur Tuna imajını değiştirdi hayranları şoke oldu! 'Beğenmeyenlere saygılar'

Onur Tuna corona virüs günlerinde imaj değişikliğine gitti. Saç ve sakalını kesen Onur Tuna, son halini Instagram'dan takipçileri ile paylaştı.

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Onur Tuna imajını değiştirdi hayranları şoke oldu! 'Beğenmeyenlere saygılar'

Daha önce estetik iddiasıyla da gündeme gelen onur Tuna, 'Şu buruna baksana neresi estetik bunun' diyerek iddiaları yalanlamıştı. Tuna bu kez de son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Onur Tuna'nın ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

Onur Tuna imajını değiştirdi hayranları şoke oldu! 'Beğenmeyenlere saygılar'

BUSE VAROL

Onur Tuna imajını değiştirdi hayranları şoke oldu! 'Beğenmeyenlere saygılar'

BUSE VAROL

Onur Tuna imajını değiştirdi hayranları şoke oldu! 'Beğenmeyenlere saygılar'

BUSE VAROL

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