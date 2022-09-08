Onur Tuna ‘güzel sevgilim’ deyip sarmaş dolaş paylaştı! Gören gözlerine inanamadı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı
Ünlü oyuncu Onur Tuna, geçen Ocak ayında meslektaşı Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandırmıştı. Geçen aylarda yeni bir ilişkiye yelken açan Tuna, gönlünü kaptırdığı meslektaşının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınlayan Tuna'nın "Güzel sevgilim. İyi ki... İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol" notunu eklediği paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Tuna'nın güzel oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Onur Tuna'nın o paylaşımı...
08.09.2022 20:53 - Son Güncelleme: 08.09.2022 20:53
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Onur Tuna, rol aldığı Mahkum dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Filipinler'de almış ve burada yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.