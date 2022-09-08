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Haberler Magazin Onur Tuna ‘güzel sevgilim’ deyip sarmaş dolaş paylaştı! Gören gözlerine inanamadı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Onur Tuna ‘güzel sevgilim’ deyip sarmaş dolaş paylaştı! Gören gözlerine inanamadı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Ünlü oyuncu Onur Tuna, geçen Ocak ayında meslektaşı Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandırmıştı. Geçen aylarda yeni bir ilişkiye yelken açan Tuna, gönlünü kaptırdığı meslektaşının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınlayan Tuna'nın "Güzel sevgilim. İyi ki... İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol" notunu eklediği paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Tuna'nın güzel oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Onur Tuna'nın o paylaşımı...

08.09.2022 20:53 - Son Güncelleme: 08.09.2022 20:53
Onur Tuna ‘güzel sevgilim’ deyip sarmaş dolaş paylaştı! Gören gözlerine inanamadı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Onur Tuna, rol aldığı Mahkum dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Filipinler'de almış ve burada yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

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Onur Tuna ‘güzel sevgilim’ deyip sarmaş dolaş paylaştı! Gören gözlerine inanamadı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı poz sevgilisini etiketleyerek adeta ilan-ı aşk etmişti.

Onur Tuna ‘güzel sevgilim’ deyip sarmaş dolaş paylaştı! Gören gözlerine inanamadı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Tuna o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve sevgilisinin doğum gününü romantik bir notla kutladı.

Onur Tuna ‘güzel sevgilim’ deyip sarmaş dolaş paylaştı! Gören gözlerine inanamadı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınlayan Tuna'nın "Güzel sevgilim. İyi ki... İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol" notunu eklediği paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Onur Tuna ‘güzel sevgilim’ deyip sarmaş dolaş paylaştı! Gören gözlerine inanamadı! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Öte yandan Tuna'nın güzel oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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