Onur Tuna bakın aslen nereliymiş! Herkesin başka sandığı o gerçek bambaşka çıktı! Duyan inanamadı işte Onur Tuna’nın memleketi...
Onur Tuna bakın aslen nereliymiş! Tiyatro sahnesine ilk kez altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Onur Tuna, Cesur Yürek, Ağır Romantik, Yasak Elma, Mucize Doktor, Mahkum gibi yapımlarda rol aldı. 36 yaşında Tuna, yer aldığı yapımların ve oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Adı en son Hande Doğandemir ile anılan ünlü oyuncunun attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edildi. Hem yaşadığı aşklar hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Tuna'nın hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu, hakkında araştırma yapanlar en çok "Onur Tuna aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Onur Tuna'nın memleketi...
02.06.2022 21:15 - Son Güncelleme: 02.06.2022 21:15
Hem oyunculuğu hem özel hayatıyla dikkat çeken Onur Tuna, Mahkum'un sezon finalinin yayınlanmasının ardından gündem oldu.
Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. 36 yaşında Tuna'nın özellikle memleketi merak edilerek "Onur Tuna aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı.