RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Onur Tuna aşka geldi! Romantik pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı...

Onur Tuna aşka geldi! Romantik pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı...

Onur Tuna aşka geldi! Romantik pozu sosyal medyaya damga vurdu! Hande Doğandemir ile ilişkisini noktalayan Onur Tuna, geçen aylarda kalbini bir başka meslektaşına kaptırmıştı. Yeni ilişkisine tam gaz devam eden Tuna, sevgilisiyle verdiği romantik pozla sosyal medyaya damga vurdu. Tuna'nın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Onur Tuna'nın oyuncu sevgilisi ile verdiği romantik poz...

takvim.com.tr
05.04.2023 18:55 - Son Güncelleme: 05.04.2023 18:55
Onur Tuna aşka geldi! Romantik pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı...

Onur Tuna, Hande Doğandemir ile ilişkisini noktaladıktan sonra gönlünü bir başka meslektaşına kaptırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Onur Tuna aşka geldi! Romantik pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı...

Yeni ilişkisine tam gaz devam eden Tuna, sevgilisiyle verdiği romantik pozla sosyal medyaya damga vurdu.

Onur Tuna aşka geldi! Romantik pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı...

Tuna'nın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Onur Tuna aşka geldi! Romantik pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı...

İşte Onur Tuna başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

Onur Tuna aşka geldi! Romantik pozu sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı...

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