Onur Saylak’ın 4 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı! Meğer ikizlerinin annesi Tuba Büyüküstün’den sonra...

Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül, Çarpışma, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan Onur Saylak'ın hayatı merak edildi. İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün ile 6 yıl evli kalan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 2020 yılında ikinci kez nikah masasına oturan Saylak hakkında en çok "Onur Saylak'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Onur Saylak'ın eşi...