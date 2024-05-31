Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül, Çarpışma, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan Onur Saylak'ın hayatı merak edildi. İkizlerinin annesi Tuba Büyüküstün ile 6 yıl evli kalan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 2020 yılında ikinci kez nikah masasına oturan Saylak hakkında en çok "Onur Saylak'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Onur Saylak'ın eşi...
Gönülçelen, Çarpışma, Asi, Kuzgun gibi yapımlarda yer alan Onur Saylak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ONUR SAYLAK KİMDİR?
Aslen Ankaralı olan Arif Onur Saylak, 12 Mayıs 1977'de dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde eğitim gördü.
Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde denedi.