Onur Büyüktopçu ünlüleri ifşa etti: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim! Bu sözler olay yaratacak
Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray karakteri ile sevilen Onur Büyüktopçu, ünlüleri anlattı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Onur Büyüktopçu, ünlüler dünyası ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 'Ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim' diye konuşan oyuncu, gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü anlattı. Ünlüleri ifşa eden Onur Büyükopçu'nun sözleri olay yaratacak!
"ÜNLÜLER HAREKETLERİNE DİKKAT ETMELİ!"
İşte Onur Büyüktopçu'nun açıklamalarından satır başları…
"Bu ilişkileri ünlüler yaşadığı için ses getiriyor normal hayatta neler yaşanıyor görüyoruz. Sabah programlarında neler neler var görüyoruz. Tabii ünlüler de biraz daha çeki düzen vermeleri gerekir. Ben de beş senedir bu camianın içindeyim. Ben de her tarafa gidiyorum, kız arkadaşlarımla erkek arkadaşlarımla… Ben olduğum gibiyim kız arkadaşımla çekildiği fotoğrafları hikayeme de koyuyorum. Hiçbir zaman da 'sevgili' diye haber çıkmıyor. Ben başka kafalarda bir adamım."
"Biraz da insan ilişkileriyle ilgi bir şey… Bu yüzden ben biraz daha mesafeli oldum insanlara karşı. Hele ki ünlü olduktan sonra insanlar açığını yakalama peşindeki… Giydiğin kıyafet, takıldığın insanlar gittiğin mekanlar ne olursa olsun ünlülerin biraz daha çeki düzen vermesi gerekir. İki-üç senedir arkamdan neler çevrildiğini çok duydum."