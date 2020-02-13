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Onur Büyüktopçu ünlüleri ifşa etti: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim! Bu sözler olay yaratacak

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray karakteri ile sevilen Onur Büyüktopçu, ünlüleri anlattı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Onur Büyüktopçu, ünlüler dünyası ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 'Ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim' diye konuşan oyuncu, gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü anlattı. Ünlüleri ifşa eden Onur Büyükopçu'nun sözleri olay yaratacak!

13.02.2020 13:49 - Son Güncelleme: 13.02.2020 13:49
Onur Büyüktopçu ünlüleri ifşa etti: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim! Bu sözler olay yaratacak

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Onur Büyüktopçu'nun ünlüler dünyası ile ilgili yaptığı açıklama çok dikkat çekti. Tartışma yaratacak bu sözlerle aslında ünlüler dünyasındaki bir gerçeği de ortaya döken Onur Büyüktopçu, önemli bilgiler verdi.

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Onur Büyüktopçu ünlüleri ifşa etti: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim! Bu sözler olay yaratacak

'Ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim' diye konuşan oyuncu, gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü anlattı.

Onur Büyüktopçu ünlüleri ifşa etti: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim! Bu sözler olay yaratacak

"ÜNLÜLER HAREKETLERİNE DİKKAT ETMELİ!"
İşte Onur Büyüktopçu'nun açıklamalarından satır başları…

"Bu ilişkileri ünlüler yaşadığı için ses getiriyor normal hayatta neler yaşanıyor görüyoruz. Sabah programlarında neler neler var görüyoruz. Tabii ünlüler de biraz daha çeki düzen vermeleri gerekir. Ben de beş senedir bu camianın içindeyim. Ben de her tarafa gidiyorum, kız arkadaşlarımla erkek arkadaşlarımla… Ben olduğum gibiyim kız arkadaşımla çekildiği fotoğrafları hikayeme de koyuyorum. Hiçbir zaman da 'sevgili' diye haber çıkmıyor. Ben başka kafalarda bir adamım."

Onur Büyüktopçu ünlüleri ifşa etti: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim! Bu sözler olay yaratacak

"BEN DE İHANETE UĞRADIM"
" İhanete uğradım. Sevgili olarak değil, çok değer verdiğim arkadaşlarımın arkamdan bir laf bile söylemesi yüzüme gülüp arkamdan konuşması bu bile ihanettir. Bu olay bizim camiada çok."

Onur Büyüktopçu ünlüleri ifşa etti: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim! Bu sözler olay yaratacak

"Biraz da insan ilişkileriyle ilgi bir şey… Bu yüzden ben biraz daha mesafeli oldum insanlara karşı. Hele ki ünlü olduktan sonra insanlar açığını yakalama peşindeki… Giydiğin kıyafet, takıldığın insanlar gittiğin mekanlar ne olursa olsun ünlülerin biraz daha çeki düzen vermesi gerekir. İki-üç senedir arkamdan neler çevrildiğini çok duydum."

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