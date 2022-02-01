Onu hiç böyle görmediniz! Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i Gülsim Ali İlhan cesur paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Onu hiç böyle görmediniz! Başrolü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, bu kez Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan İlhan, cesur pozuyla çok konuşuldu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...
01.02.2022 19:08
- Son Güncelleme: 01.02.2022 19:08
2012 yılında yer aldığı Balkanlar Son Yaz dizisiyle oyunculuğa adım atan Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı'nda hayat verdiği Dilek karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı'yla adını geniş kitlelere duyuran İlhan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.