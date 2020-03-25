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Onu Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzel ismi Pembe Mutlu'nun son hali ortaya çıktı

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları. Onlardan biri de Pembe Mutlu. En çok da Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle hatırlanan Pembe Mutlu sayısız Yeşilçam filminde rol aldı. 1955 yılında dünyaya gelen Pembe Mutlu Denizli doğumludur. Gerçek ismi ise Pembe Gül'dür. 1981 ve 1993 yılları arasında etkin olarak bir çok sinema filminde rol alan usta isim 80'li yıllarda rol aldığı filmler ile isminden fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştır. Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdi ki hali ise inanılmaz. İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.

25.03.2020 17:50 - Son Güncelleme: 25.03.2020 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





