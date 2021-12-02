Önce salına salına yürüdü sonra sosyal medyayı ateşe verdi! Burcu Özberk vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu
Önce salına salına yürüdü sonra sosyal medyayı ateşe verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi. Art arda paylaşımda bulunan Özberk, önce salına salına yürüyerek çektiği bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Ünlü oyuncu daha sonra ise saran göğüs dekolteli elbisesiyle objektif karşısına geçti ve sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran iddialı paylaşımı...
02.12.2021 22:53
- Son Güncelleme: 02.12.2021 23:18
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.