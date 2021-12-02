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Haberler Magazin Önce salına salına yürüdü sonra sosyal medyayı ateşe verdi! Burcu Özberk vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu

Önce salına salına yürüdü sonra sosyal medyayı ateşe verdi! Burcu Özberk vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu

Önce salına salına yürüdü sonra sosyal medyayı ateşe verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirdi. Art arda paylaşımda bulunan Özberk, önce salına salına yürüyerek çektiği bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Ünlü oyuncu daha sonra ise saran göğüs dekolteli elbisesiyle objektif karşısına geçti ve sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran iddialı paylaşımı...

02.12.2021 22:53 - Son Güncelleme: 02.12.2021 23:18
Önce salına salına yürüdü sonra sosyal medyayı ateşe verdi! Burcu Özberk vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Önce salına salına yürüdü sonra sosyal medyayı ateşe verdi! Burcu Özberk vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla gündem olan Özberk, son yayınladığı video ve fotoğrafla yine çok konuşuldu.

Önce salına salına yürüdü sonra sosyal medyayı ateşe verdi! Burcu Özberk vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu

Art arda paylaşımda bulunan Özberk, önce salına salına yürüyerek çektiği bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Önce salına salına yürüdü sonra sosyal medyayı ateşe verdi! Burcu Özberk vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu

Ünlü oyuncu daha sonra ise saran göğüs dekolteli elbisesiyle objektif karşısına geçti ve sosyal medyayı salladı.

Önce salına salına yürüdü sonra sosyal medyayı ateşe verdi! Burcu Özberk vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı da paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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