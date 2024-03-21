Önce ihanet sonra cinsel ilişki itirafı! MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık eski eşine bakın! "Herkes ile çocuk yapamazsın..."

"MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile ekran karşısına çıkmıştı. Programdaki sempatik halleri ve yemek yediği anlarla hafızalara kazınan Somer Şef, her hareketiyle merak uyandırıyor. Kariyerinin yanı sıra bir dönem özel hayatıyla çok konuşulan Somer Sivrioğlu, konuk olduğu programda cinsel ilişiki itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 18 yıllık evliliği MasterChef'te başlayan ihanetle sonlanan Somer Sivrioğlu'un eski eşi bakın kim çıktı...